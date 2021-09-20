В Новосибирске иномарка сбила 16-летнего подростка: мальчик в больнице

В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось в понедельник, 20 сентября, в Ленинском районе.

— Сегодня, в половину шестого вечера, 34-летний водитель автомобиля Toyota Mark II ехал по улице Блюхера со стороны улицы Геодезической в сторону улицы Космической. У дома 61 по улице Блюхера на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 16-летнего парня, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчика с травмой левой ноги доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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