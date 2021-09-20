Девушка ударила мужчину по спине и руке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области пьяная сибирячка избила гаишника. Об этом сообщает Доволенский районный суд.

— Сотрудник ГАИ вместе со своим напарником был на дежурстве, когда заметил подсудимую и ее сожителя в машине. Они решили остановить автомобиль и проверить их. Как оказалось от мужчины пахло алкоголем так же как и от женщины, — говорится в приговоре на сайте суда.

ДПСник пытался отправить пьяного водителя на медицинское освидетельствование, но сибирячка решила вступиться за своего мужчину.

— Ее правая рука была в гипсе. Именно ей женщина и начала бить сотрудника ГАИ. Она била его по плечу и спине, а потом сорвала нашивку, — следует из показаний самого правоохранителя.

На женщину было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Сибирячке дали условный срок на 6 месяцев и обязали выплатить гаишнику 500 рублей за компенсацию морального вреда.

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