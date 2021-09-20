В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией

60% заразившихся – это дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией, а ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается стабильной. Об этом в понедельник, 20 сентября, на оперативном совещании в правительстве заявила заместитель главы территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

— На сегодняшний день групповых вспышек заболеваемости Covid-19 не выявлено. В течении пяти недель идет снижение темпов заболеваемости, но несмотря на это темпы снижения за последнюю неделю сократились, — заявила Ильиных.

Что касается роста заболеваемости ОРВИ, то он увеличился в сравнении с прошлой неделей на 46,2%. Среди заразившихся 60% — дети.

Известно, сейчас активно идет вакцинация против гриппа. Об этом заявила на совещании заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксенова. По ее словам, от гриппа привились уже более 206 тысяч жителей Новосибирской области.

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