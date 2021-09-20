Губернатор Андрей Травников потребовал ускорить подключение тепла в детсадах и школах региона. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Андрей Травников потребовал ускорить подачу отопления в социальные объекты области. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 20 сентября.

— Я внимательно слежу за выполнением поручения, даю вам обратную связь — если в Новосибирске, ряде других крупных муниципалитетов, социальные объекты своевременно подключены, и мы это видим по статистике Минздрава, Минобразования, то в некоторых населенных пунктах, городах, при посещении детских поликлиник, педиатры прямо говорят — растет детская заболеваемость ОРВИ из-за того, что не подключено отопление в детских садах и школах.Тепло нужно подавать, — отметил губернатор.

Андрей Травников добавил, тем у кого есть какие-то сложности с подключением тепла, нужно связываться с замгубернатора Сергеем Семкой — он сможет посодействовать в этом вопросе.

На совещании также рассказали о ходе отопительного сезона в Новосибирской области. По данным на 20 сентября уже в 28 районах и 5 городских округах региона стартовал отопительный сезон. В среду, 22 сентября, отопление планируют подать еще в двух районах Новосибирской области.

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