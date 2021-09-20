В Новосибирске от коронавируса умерли 10 человек: самому старшему было 89 лет

Коронавирус выявили еще у 160 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов.

— Это были шестеро мужчин в возрасте 54, 66, 67, 82, 86 и 89 лет и четыре женщины, двоим из которых было по 68 лет, двум остальным — 55 и 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 869 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 160 человек, с выздоровлением выписали 38 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 858 случаев коронавируса, в том числе у 4 957 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 495 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 145 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов.

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