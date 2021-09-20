В Новосибирской области намололи более 2 миллионов тонн зерна

57% полей были обработаны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области аграрии намололи больше 2 миллионов тонн зерна. Им удалось собрать хороший урожай, несмотря на плохие погодные условия с 57% полей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

— В этом году урожайность 24,3 центнера с гектара, год назад результат был ниже 18,4 центнера с гектара. Хороший результат показали аграрии Колыванского района 37,8 центнера с гектара, Коченевского района 32,8 центнера с гектара и Маслянинского района 32,6 центнера с гектара, — говорится на сайте министерства.

Объем собранной продукции земледельцами в Краснозерском районе составил 217 тысяч тонн, Ордынском районе — 147 тысяч тонн, Черепановском районе — 142 тысяч тонн.

По словам министра сельского хозяйства, сейчас необходимо ускорить темп сборки зерна до посевных и заготовительных кондиций.

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