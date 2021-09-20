Политолог прокомментировал низкую явку на выборах в Новосибирской области

У новосибирцев было три дня на голосование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области завершилось трехдневное голосование. Явка, по данным на вечер 19 сентября, составила 34,46%. Низкий процент КП-Новосибирск прокомментировал политолог и депутат Ростислав Антонов.

— Надо сказать, что и в 2016 году была такая явка на выборы при однодневном голосовании, а в этом году она даже чуть больше. Поэтому говорить о том, что явка низка, провальная, наверное, не совсем правильно. Да, у нас нет этого единодушия в голосовании, как в Кемеровской области и поддержки одной единственной партии, например, и нет каких-то чеченских результатов. Просто у нас люди намного более спокойно относятся к выборам, — прокомментировал КП-Новосибирск Антонов.

Также по мнению специалиста, трехдневное голосование положительным образом повлияло на явку, потому что люди смогли найти время за три дня и сходить на выборы проявив свою гражданскую позицию.

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