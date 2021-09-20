Выпускник НГТУ создал защитное керамическое покрытие для автомобилей в виде геля

Гель позволит защитить автомобили от повреждений. Фото: НГТУ НЭТИ
В Новосибирске выпускник НГТУ НЭТИ совместно с компанией Crystal Ceramic и директором компании «Автолаб Групп» разработали керамику в виде геля для защиты автомобилей.
— Покрытие позволит сэкономить на обычной керамике и упростит процесс его нанесения. С помощью гелевой основы керамика заполнит все недоступные места, благодаря чему позволит не снимать дополнительные слои лака при полировке, — рассказали в управлении информационной политики НГТУ.
Гель уже прошел все испытания и совсем скоро появится в продаже. К слову, эта разработка также заинтересовала министерство транспорта Новосибирской области после того как мэр Анатолий Локоть лично оценил разработку.
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