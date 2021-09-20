Выпускник НГТУ создал защитное керамическое покрытие для автомобилей в виде геля

Гель позволит защитить автомобили от повреждений. Фото: НГТУ НЭТИ

В Новосибирске выпускник НГТУ НЭТИ совместно с компанией Crystal Ceramic и директором компании «Автолаб Групп» разработали керамику в виде геля для защиты автомобилей.

— Покрытие позволит сэкономить на обычной керамике и упростит процесс его нанесения. С помощью гелевой основы керамика заполнит все недоступные места, благодаря чему позволит не снимать дополнительные слои лака при полировке, — рассказали в управлении информационной политики НГТУ.

Гель уже прошел все испытания и совсем скоро появится в продаже. К слову, эта разработка также заинтересовала министерство транспорта Новосибирской области после того как мэр Анатолий Локоть лично оценил разработку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.