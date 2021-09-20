Следователи проводят проверку после смерти нерожденного ребенка в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 37-летняя женщина потеряла нерожденного ребенка. По данным СМИ, женщина жаловалась медикам на плохое самочувствие накануне трагедии, однако те не оказали ей должной помощи. В СК РФ по Новосибирской области организовали доследственную проверку.

— По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали в региональном СК корреспонденту КП-Новосибирск.

По предварительным данным, проверка ведомства продлится до 29 сентября 2021 года.

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