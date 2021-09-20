Центр общественного наблюдения подвел итоги выборов в Новосибирской области. Фото: Олег Укладов

В Центре общественного наблюдения обнародовали итоги выборов депутатов в Госдуму. Все три дня голосования, 17, 18 и 19 сентября, в Центре наблюдали за происходящим на избирательных участках.

— Любые спорные вопросы, которые возникали мы могли оперативно прояснить, благодаря современному оснащению Центра. Почему было мало негативных моментов? На мой взгляд, это результат того, что мы провели масштабное обучение наблюдателей всех уровней по единым стандартам, сообщила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

По мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, с каждым годом голосование проходит все спокойнее и конструктивнее. Он уверен, благодаря Центру общественного наблюдения предвыборная кампания прошла в четком и организованном режиме.

Как отметили в ЦОН, наблюдатели не выявили никаких серьезных нарушений. Что касается мелких недочетов, их корректировали в рабочем порядке.

Известно, в Центре общественного наблюдения велась прямая трансляция с избирательных участков. Ее транслировали на видеопанели из 8-ми мониторов. В зале, расположенном в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова, за происходящим следили специалисты.

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