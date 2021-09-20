В Новосибирской области не зафиксировали случаев вбросов бюллетеней на выборах в Госдуму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области завершились трехдневные выборы депутатов в Госдуму. Известно, случаев вбросов бюллетеней в регионе не зафиксировали. Об этом заявила председатель Избиркома Новосибирской области Ольга Благо.

По ее словам, на выборах в регионе соблюдали принципы открытости, гласности и легитимности. За голосованием следил Центр общественного наблюдения. Круглосуточное наблюдение, которое велось на выборах, нарушений не выявило.

Известно, по всей России в ходе выборов подтвердилось 8 случаев вброса бюллетеней на избирательных участках. Информацию об этом подтвердила Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ.

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