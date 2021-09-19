В Новосибирской области избирателям пришлось «кланяться» членам избиркома

В Бердске избирателям пришлось «кланяться» членам избирательной комиссии. Фото: Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области

В Бердске избирателям пришлось «кланяться» членам избирательной комиссии. Причиной тому послужил недостаток стульев, из-за которых сибирякам пришлось расписываться в документах стоя.

— Один из членов штаба общественного видеонаблюдения Галина Вакулина заметила, что на нескольких УИК нет стульев для избирателей. Позвонила в ТИК и напомнила, что главный на выборах — избиратель и ему должны быть предоставлены комфортные условия для голосования, — рассказали в областном избиркоме.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, последний день выборов депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва. За депутатов избирателям предстоит поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков, с 8 утра до 8 вечера.

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