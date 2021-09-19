Мэр Новосибирска проголосовал на выборах депутатов Государственной думы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах в Государственную думу. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах в Государственную думу. Градоначальник оставил свой голос на избирательном участке в педагогическом колледже №1.

— Выборы — это очень важный политический акт. Сегодня завершающий день в большой избирательной кампании по формированию госуправления. Эти выборы — это возможность для всех граждан поучаствовать в управлении государством. Потому что от нашего выбора зависит то, как мы будем дальше жить, — пояснил Анатолий Локоть. — Я призываю всех прийти и проголосовать зазнался свою партию и кандидата, в котором вы уверены. Я лично ни одного голосования не пропустил в своей жизни и сегодня тоже выполнил свой гражданский долг.

Напомним, в воскресенье, 19 сентября, последний день выборов депутатов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва. За депутатов избирателям предстоит поставить галочки в двух бюллетенях: партийном и одномандатном напротив конкретного кандидата. По данным ЦИК России на 24 августа, в Новосибирской области по одномандатным округам (их в регионе четыре — № 101 — 104) зарегистрирован 41 кандидат от 13 партий. В регионе работают почти две тысячи избирательных участков, с восьми утра до восьми вечера.

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