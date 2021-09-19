Под Новосибирском мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой

В Бердске столкнулись иномарка и мотоциклист. ДТП случилось вечером. Фото: "АСТ-54"

В Бердске столкнулись иномарка и мотоциклист. ДТП случилось вечером, в субботу, 19 сентября. Об этом рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях.

— В Бердске у дома №10А на улице Морской лоб в лоб столкнулись хэтчбек Honda Fit и мотоцикл Honda CB 1300, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Об этом рассказали очевидцы произошедшего в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что 38-летний мотоциклист выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковушкой. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства выясняются. Очевидцы рассказывают, что мотоциклиста увезли на скорой.

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