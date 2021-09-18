Появились фото и видео пожара в гостинице «Маринс парк Отель» в Новосибирске 18 сентября 2021 года

Посетителей и персонал гостиницы вывели на улицу. Фото: предоставлено очевидцем.
Появились фото и видео пожара в гостинице в гостинице «Маринс парк Отель» в Новосибирске 18 сентября 2021 года. Отель загорелся рано утром, дым увидели очевидцы.
Из окна первого этажа исходил едва заметный дымок. Фото: кадр из видео.
— Дети с двадцатого этажа спускались по пожарному проходу. Все спустились по лестнице, они одни спускались по пожарному, — поделился с КП-Новосибирск очевидец Дмитрий.
Напомним, на первом этаже отеля задымилось кафе. Пожарные сразу же приехали на вызов и потушили огонь за считанные минуты. Администрация гостиницы эвакуировала больше 500 человек на улицу. По предварительной информации, кафе загорелось из-за короткого замыкания в электрощитке.
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