Появились фото и видео пожара в гостинице «Маринс парк Отель» в Новосибирске 18 сентября 2021 года

Посетителей и персонал гостиницы вывели на улицу. Фото: предоставлено очевидцем.

Появились фото и видео пожара в гостинице в гостинице «Маринс парк Отель» в Новосибирске 18 сентября 2021 года. Отель загорелся рано утром, дым увидели очевидцы.

Из окна первого этажа исходил едва заметный дымок. Фото: кадр из видео.

— Дети с двадцатого этажа спускались по пожарному проходу. Все спустились по лестнице, они одни спускались по пожарному, — поделился с КП-Новосибирск очевидец Дмитрий.

Напомним, на первом этаже отеля задымилось кафе. Пожарные сразу же приехали на вызов и потушили огонь за считанные минуты. Администрация гостиницы эвакуировала больше 500 человек на улицу. По предварительной информации, кафе загорелось из-за короткого замыкания в электрощитке.

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