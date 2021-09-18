Средний возраст жителей Новосибирска составил 39,6 лет

Новосибирск оказался городом «в возрасте». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирскстат опубликовал статистику о возрасте жителей в столице региона и области за прошлый год. В 2020 году средний возраст жителей Новосибирска составил 39,6 года, в других городах и поселениях Новосибирской области — 39,7 года.

— Средний возраст новосибирца составляет более 39,6 лет. В Новосибирской области средний возраст сельчан составил 40,5 года, в городских поселениях — 39,7 года. У сельских мужчин и женщин средний возраст — , 36,7 и 42,2 года соответственно, у городских мужчин средний возраст — 38,3, у городских женщин — 42,6 года. По всем категориям населения средний возраст увеличился на 0,1 года, — сообщили в ведомстве.

Как оказалось, среднестатистический новосибирец моложе среднестатистического россиянина на 0,8 лет. По СФО наша область уступила по «старшинству» Алтайскому краю, Кемеровской и Омской областям. Самыми молодыми оказались жители республики Тыва (средний возраст — 30 лет) за счет высокой рождаемости.

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