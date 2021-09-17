В Новосибирской области количество учащихся техником выросло до 64 тысяч

В Новосибирской области количество учащихся в колледжах и техникумах выросло до 64 тысяч человек. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области количество учащихся в колледжах и техникумах выросло до 64 тысяч человек. Как отметили в областном правительстве, сейчас подростки стремятся как можно раньше определиться с будущей профессией.

— В обществе иногда еще звучит мнение, что наши техникумы, колледжи выпускают неготовых специалистов. Сегодня — это совершенно не так. И я рекомендую работодателям начать сотрудничать с системой образования, чтобы вместе готовить нужных, конкурентоспособных, востребованных специалистов, — отметил Губернатор региона Андрей Травников во время церемонии награждения финалистов Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021.

С чемпионата новосибирские ребята привезли 41 медаль: 4 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых и 19 медальонов за профессиональное мастерство, заняв в общекомандном зачете 6 место.

Напомним, состоялся чемпионат в конце августа в Уфе. Соревнования проходили по 105 профессиональным компетенциям. Участниками финала стали более 1800 конкурсантов. В финале Новосибирскую область представила команда в составе 58 конкурсантов и 50 экспертов.

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