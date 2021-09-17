В Новосибирске актриса театра «Красный факел» родила тройню

В Новосибирске актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова родила тройняшек. Фото: Театр «Красный факел»

В Новосибирске актриса театра «Красный факел» Клавдия Качусова родила тройняшек. Такой счастливой новостью поделились коллеги сибирячки в официальной группе театра в соцсетях.

— Пока на сцене рождаются новые спектакли, в мир приходят новые люди. Наши дорогие Клавдия Качусова и Илья Музыко впервые стали родителями — и еще какими! На свет появились сразу три дочки — Паулина, Хлоя и Майя, — сообщается в группе театра «Красный факел» Вконтакте. — Ребята, чудесные наши, мы счастливы за вас. Всех радостей мира и здоровья!

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Сама молодая мама опубликовала в сети снимок с бирочкой из роддома, где указаны время рождения, вес и рост тройняшек. А сибиряки поспешили поздравить семью с пополнением в комментариях под постом:

— Потрясающая новость! Поздравляем от всей души.

— Большого счастья прекрасной семье!

— От всей души желаю счастья и благополучия! — пишут люди.

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