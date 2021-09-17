В Новосибирске перед выборами подожгли дом депутата

Строение быстро загорелось. Фото: стоп-кадр с видео YouTube: Алексей Астафьев

В Новосибирске перед выборами подожгли дом секретаря Колыванского райкома КПРФ Алексея Астафьева. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 сентября. Об этом сообщил сам депутат в своем личном блоге на «YouTube». Там он опубликовал запись с камеры видеонаблюдения.

— Вот идет человек в капюшоне, весь закрытый. Ему потребовалось бы одна минута, чтобы поджечь человека, — комментирует происходящее на видео Афанасьев.

На кадрах видно, неизвестный мужчина, вооружившись бутылкой с зажигательной смесью, закинул ее в сарай, который мгновенно вспыхнул. В момент происшествия депутат находился дома и участвовал в рабочем вебинаре. По его словам, он сам ликвидировал пожар.

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