Суд вынес приговор сибирячке, насмерть сбившей пенсионерку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске в силу вступил приговор женщине, которая насмерть сбила пенсионерку. Информация об этом появилась на сайте Бердского городского суда в пятницу, 17 сентября.

— Приговором судьи женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, с отбыванием наказания в колонии поселении, с лишением прав на управление транспортом сроком на 2 года, — говорится в материалах суда.

Известно, трагедия случилась в октябре 2020. В роковой день бердчанка пьяной села за руль. У нее также не было прав. На скорости она не справилась с управлением и влетела в женщину-пешехода, прижав ее к стене дома. Пожилая сибирячка погибла на месте от полученных травм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.