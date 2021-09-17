Новосибирцы нашли в лесах деревья и пеньки, усыпанные грибами

Новосибирцы нашли в лесах деревья, усыпанные грибами. Фото: предоставлено Олесей Хащенко.

В 2021 году грибной сезон в Новосибирской области выдался неурожайным. Несмотря на это некоторые любители тихой охоты находят в лесах области деревья и пеньки, усыпанные грибами. Об этом сибиряки рассказали корреспондентам КП-Новосибирск.

— Этот год с мая, обещал быть хорошим, но, видимо, что-то пошло не так! Сморчки были в большом количестве. А вот когда поехали за коровниками, оказалось, что их практически нет и очень много червивых. В прошлом году 1 августа их было просто море между Быково и Академгородком в мелком березняке. Пришло время подберезовика и подосиновика, и тоже самое в районе Вьюнов, где в прошлом году их было очень много, нашли в этом году несколько штук. Лисичек много, как и прошлом году конечно. Боровик когда пошел слой в Спирино и они только начали вылазить, их очень много протоптали, а те, что вылазили были червивых много. В прошлом году были лучше, конечно. Пришло время опят — в прошлом году первые полезли в районе Ложка и Быково 7 сентября, в позапрошлом 6 сентября. В этом году в очередной раз поехав 4 сентября, удивились тому, что они уже появились, были срезанные пни и только начала лезть мелочь, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Женщина сравнила, в том году им удавалось собрать в одном маленьком лесочке по 5 ведер грибов, а в этом они с горем пополам насобирали всего одно 10-литровое ведро.

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