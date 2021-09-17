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Общество17 сентября 2021 10:13

Анатолий Локоть предложил перенести памятник Покрышкину в Новосибирске

Он обратился с такой инициативой к горожанам
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Анатолий Локоть предложил перенести памятник Покрышкину в Новосибирске.

Анатолий Локоть предложил перенести памятник Покрышкину в Новосибирске.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В пятницу, 17 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил передвинуть памятник Покрышкину. Об этом он заявил на традиционной пресс-конференции.

Он предложил изменить местоположение монумента из-за благоустройства площади Карла Маркса. Мэр отметил, что памятники требуют уважительного и осторожного отношения. В связи с чем он обратился к жителям Ленинского района. Градоначальника интересует отношение новосибирцев к его инициативе.

Анатолий Локоть напомнил, площадь Маркса будут благоустраивать комплексно. После того, как территорию приведут в порядок, строители продолжат возведение гостиницы «Турист».

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