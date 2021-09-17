В Новосибирске на фестивале современного искусства покажут проекты художников о пандемии

Выставки пройдут на более чем 20 площадках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 17 по 19 сентября пройдет фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск». На нем будут представлены произведения более 200 художников из России и Германии. Культурная программа пройдет более чем на 20 площадках. Об этом сообщили в мэрии города.

— Тема фестиваля — «Ошибка выжившего», она напрямую связана со второй волной пандемии. Тогда человечеству приходилось менять свое образ жизни и подстраиваться под новые реалии. В широком смысле — это вопрос выживания, — говорит куратор фестиваля Петр Жеребцов.

В фестивале примут участие международные участники. Большой ориентир фестиваля направлен на инсталляции, перформансы и общественные пространства. Часть проектов будут доступны после окончания фестиваля выставками группы «Город Устинов» (Ижевск), «48 часов Нойкельн» (Германия), «48 часов Ташкент» (Узбекистан). Также будет доступна часть проектов «Свободной формы».

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