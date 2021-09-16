Мэрия через суд добилась сноса кафе-самостроя у метро «Октябрьская» в Новосибирске

Суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о сносе неработающего кафе около метро «Октябрьская». Фото: Андрей КОПАЛОВ

Седьмой арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о сносе неработающего кафе около метро «Октябрьская».

Как сообщается в суде, мэрия города подала иск к незаконно построенному кафе площадью 763 квадратных метра, и потребовала снести его в течение месяца, а участок площадью 1004 квадратных метров вернуть в собственность города.

Напомним, здание на улице Кирова построили еще около десяти лет назад: предполагалось, что там появится кафе-закусочная, но в итоге оно так и не открылось. Долгое время постройка стояла бесхозной, а в 2020 году мэрия города решила признать ее самостроем и снести.

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