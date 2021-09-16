МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре 17 сентября

МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре. Ухудшение погоды ожидается в пятницу, 17 сентября.

— По данным ГМЦ, 17 сентября по Новосибирской области ожидаются порывы ветра местами до 18 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС, пришедшем на телефоны горожан.

Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, в пятницу, 17 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.