МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре 17 сентября

МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
МЧС предупредили новосибирцев о сильном ветре. Ухудшение погоды ожидается в пятницу, 17 сентября.
— По данным ГМЦ, 17 сентября по Новосибирской области ожидаются порывы ветра местами до 18 м/с. Единый телефон экстренных оперативных служб — 112, — говорится в сообщении МЧС, пришедшем на телефоны горожан.
Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, в пятницу, 17 сентября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +21…+23 градусов, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер