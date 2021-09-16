В Новосибирске с началом учебного года вырос спрос на автонянь

В Новосибирске набирает популярность новая нестандартная услугу — автоняня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с началом учебного года набирает популярность новая нестандартная услуга — автоняня. На «Авито» появились десятки объявлений, предлагающих отвозить и забирать детей из школы, детского сада или из гостей у родственников.

— Встречу или отвезу вашего ребенка в школу, на секции по Советскому району. Мне 41 год, есть трое детей. Стаж вождения 17 лет, — гласит текст одного из таких объявлений.

В Новосибирске набирает популярность новая нестандартная услугу — автоняня. Фото: avito.ru

В среднем, цена за услуги автоняни варьируется от 250 до 500 рублей за поездку. Некоторые автоняни даже предлагают в качестве допуслуги немного побыть с ребенком уже после окончания поездки до того, как родители смогут его забрать.

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