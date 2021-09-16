У молодых сибиряков отказали почки после коронавируса

У большинства пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой стадии, развивается поражение почек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный нефролог Новосибирской области Елена Галкина рассказала, что у большинства пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой стадии, развивается поражение почек. По словам медика, это заболевание может стать хроническим.

— Коронавирус запускает механизмы, которые могут привести к ишемизации почек. То есть, им не хватает кислорода, кровоснабжения и это, в свою очередь, оборачивается острым почечным поражением, — рассказала Елена Галкина во время прямого эфира сегодня, 15 сентября.

Медик отметила, что по статистике, чем тяжелее человек переносит коронавирус, тем выше риск развития почек. По словам нефролога, иногда повреждения почек настолько серьезные, что чтобы очистить организм от шлаков, пациентов приходится подключать к гемодиализу. После выздоровления функции почек могут полностью восстановиться, однако в некоторых случаях заболевание остается хроническим. Елена Галкина отметила, что в нашем регионе несколько таких случаев уже было зафиксировано среди молодых людей.

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