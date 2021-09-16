В Новосибирске главврача частной клиники задержали за пропуск мигрантов. Фото: пограничное УФСБ РФ по НСО.

Сотрудники пограничного УФСБ по Новосибирской области задержали главврача одной из частных клиник. Он организовал незаконный въезд мигрантов на территорию России. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного УФСБ по региону.

— Установлено, главврач частной клиники за деньги предоставлял мигрантам приглашения на лечение в своем центре и вносил недостоверные данные в единый портал госуслуг. Располагая нелегальными документами, иностранцы, знавшие о своих незаконных действиях, пытались въехать на территорию страны, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники пограничного УФСБ в ходе обыска нашли в клинике спецтехнику с клиентской базой. Кроме того, они обнаружили и изъяли свыше двухсот поддельных приглашений на лечение.

В отношении медика возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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