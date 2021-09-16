Певец Моргенштерн подарил больному мальчику из Новосибирска «Кадиллак»

Маленький Ваня даже сел за руль авто. Фото: Фонд помощи хосписам «Вера»

Известный рэпер Моргенштерн исполнил мечту маленького сибиряка Вани, который два года борется с медуллобластомой. Он приехал навестить его в Первый московский детский хоспис. Мальчик сам захотел познакомиться с певцом и посмотреть на его известный автомобиль.

— На днях Ване установили голосовой клапан и, отвечая на вопрос «как дела?», мальчик вдруг сказал, что хотел бы познакомиться с Моргенштерном и посмотреть на его «Кадиллак», — рассказали в Фонде помощи хосписам «Вера».

Моргенштерн подарил Ване «Кадиллак» на пульте управления. После чего они устроили в коридоре больницы гоночную трассу.

Фонд поблагодарил музыканта и его команду за отклик и отметил, что на одну несбывшуюся мечту стало меньше.

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