Новосибирцев напугала женщина, буйствующая на балконе

Специалисты передали ее врачам. Фото: Спасатели МАСС

В Ленинском районе Новосибирска прохожие заметили на балконе странную женщину. Она вела себя неадекватно и пугала горожан. Они вызвали буйной сибирячке спасателей. Об инциденте, случившемся в среду, 15 сентября, рассказали в службе МАСС.

— Женщина около 40 лет на вид вела себя неадекватно. Доступ в квартиру обеспечили спасатели, сибирячку передали бригаде медиков, — уточнили в МАСС.

Как стало известно корреспонденту КП-Новосибирск, буйную сибирячку увезли в психиатрическую клинику.

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