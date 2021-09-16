Из Новосибирской области за рубеж отправили более 9 тонн животноводческой продукции

Все партии экспортируемые соответствовали безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Новосибирской области с начала 2021 за границу отправили 9 394 тонн продуктов животного происхождения. В этом году экспорт вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по региону.

— Все отправленные партии отвечали требованиям стран, куда они были направлены. Главное условие ввоза отечественной продукции на территорию зарубежных стран — соответствие продуктов контролю качества и безопасности, — уточнили в ведомстве.

Так, в Монголию доставили 36,4 тонны мяса свинины и 18,2 тонны кормовых культур (пшеница, ячмень). В Литву экспортировали 34 тонны рыбной продукции, а в Республики Узбекистан и Таджикистан — по 42 тонны. В Китай отправили 27 тонн мяса птицы.

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