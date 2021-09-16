В Новосибирске перекроют улицу Крылова

Улица будет перекрыта до конца месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на две недели — с 16 по 30 сентября перекроют проезжую часть улицы Крылова. Об этом сообщили в мэрии города.
— Из-за проводимых ремонтных работ на теплотрассе было принято такое решение, — говорится в сообщении ведомства.
На время ограничения схема движения маршрутки № 48 будет другая. Ее организовали так так: улица Гоголя, улица Мичурина, улица Фрунзе, улица Ипподромская (верхняя зона), улица Гоголя, далее — по привычному маршруту.
В обратном направлении транспорт поедет по следующим образом: улица Гоголя, улица Ипподромская (верхняя зона), улица Фрунзе, улица Каменская, улица Крылова, Красный проспект, улица Гоголя, далее — по действующей схеме.
Водителей призывают к внимательности и к соблюдению всех ПДД.
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