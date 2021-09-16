Сибирячка за полчаса украла из нескольких магазинов алкоголь на 44 тысячи

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Во вторник, 14 сентября, на объектах, находящихся под охраной Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, снова были задержаны серийные похитители алкоголя. Обстоятельства происшедшего позволяют говорить о налаженной системе сбыта украденного спиртного, а также частично проливают свет на примерный уровень доходов преступников.

В 15.20 сотрудники продуктового магазина в районе педуниверситета заметили женщину, предположительно, совершающую кражу в отделе алкоголя. Подозрения подтвердились: прибывшие по сигналу тревожной кнопки бойцы ГБР обнаружили у задержанной бутылку коньяка стоимостью 5 тысяч рублей. При передаче воровки сотрудникам полиции выяснилось, что за полчаса до этого женщина уже успела обчистить полки соседних магазинов еще на 44 тысячи рублей. Таким образом, сумма награбленного сопоставима с очень неплохой месячной заработной платой жителя Новосибирска. И это всего за 30 минут «работы»!

Вечером на улице Троллейной группа быстрого реагирования задержала другого похитителя спиртного. Мужчина пытался вынести из магазина бутылку алкоголя стоимостью 1500 рублей.

Многочисленные случаи воровства алкоголя и табачных изделий позволяют предположить, что в Новосибирске действует налаженная схема оборота похищенного спиртного со своими исполнителями, посредниками и устоявшимися каналами сбыта.