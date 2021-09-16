Финансист предсказал рекордный рост цен на газ

Газ может продаваться $1000 за тысячу кубометров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Природный газ достиг пика своей стоимости в Европе. Об этом рассказал специалист Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порталу NEWS.ru.

— Рост показателей вызван еще более высокими котировки в Азии, куда и направляется «сжиженный природный газ» и происходит дефицит газа в Европе. Поэтому цена на продукт спокойно может достичь $1000 за тысячу кубометров, — рассказал финансист.

При этом с текущего месяца «Газпром» уменьшил объем поставки газа в Европу, планируя доставлять его по новой нитке «Северного потока — 2», которую закончили строить в июне 2021. Так как Европа не дает возможности эксплуатировать его, компания «Газпром» не стала брать дополнительные объемы. А процесс сертификации может длиться пару месяцев — это и создало панику на рынке.

Во всяком случае для России такая ситуация выигрышная, так как цены на газ чем больше, тем больше средств поступает в бюджет, подытожил Юшков.

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