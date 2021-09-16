Пробки в Новосибирске на утро 16 сентября 2021 года: затор на Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 16 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 16 сентября 2021 года: затор образовался на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Покрышкина, Титова, Пимского-Корасакова. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Пробка сковала улицу Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета. Движение по проезду Энергетиков затруднено. Кроме того, сложно проехать по Советскому шоссе, улица Геодезической, Студенческой и по проспекту Карла Маркса. Пробка образовалась и на улице Блюхера.

На правом берегу города как обычно движение затруднено по Большевистской улице в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются на улицах Добролюбова, Гурьевской и Кирова. Движение по Октябрьской магистрали тоже затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 16 сентября, составил 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.