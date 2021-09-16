В Новосибирске поезд сбил 51-летнего мужчину.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На перегоне станций Клещиха-Чемская тепловоз сбил 51-летнего мужчину. Об инциденте рассказали в УТ МВД по СФО в среду, 15 сентября.
— В транспортной полиции установили, 14 сентября 51-летний мужчина, услышав звуки приближающегося состава, стал перебегать пути в неположенном месте. К несчастью, он споткнулся и упал на рельсы. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезда не удалось избежать. Сибиряк получил травмы — его госпитализировали в хирургическое отделение клинической больницы, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции.
Известно, пострадавший мужчина в момент ЧП был пьян.
Транспортные полицейские напомнили, на железной дороге нужно быть предельно внимательными — запрещено переходить пути в неположенных местах, а также находиться на железной дороге в состоянии опьянения.
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