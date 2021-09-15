«Это не еда, а друг»: у сибирячки из дома сбежал минипиг

Минипиг пропал 13 сентября. Фото: Татьяна Сафронова\Сибкрай.ru

В Новосибирске у женщины сбежал весьма необычный питомец — карликовый минипиг. Пропал поросенок по кличке Пигас 13 сентября, его хозяйка Татьяна Сафронова упустила случайно: минипиг выбежал через через приоткрытую калитку частного дома. Сибирячка очень надеется найти своего любимца живым и здоровым — для нее он как член семьи.

Женщина уже расклеила объявления по всему Дзержинскому району, где находится ее дом. Она рассказывает, что поросенка легко приманить: он откликается на свое имя и не боится людей. Но вот поймать его может быть не так просто.

— Его нужно еще уметь поднимать, его нужно по-особому, будто объятиями. Это не как кошечка или собачка — он очень дерзкий, прыгучий, даже кусачий. Но это не еда! Он создан для любви и ласки, — пояснила Татьяна изданию Сибкрай.ru. — Ему на улице будет очень холодно. Минипиги теплолюбивые животные. Обычно, если мы вечером идем гулять, то одеваем его в специальную одежду. Но вот сейчас солнышко выглядывает, еще может продержаться. Но, как спрячется солнышко, все — дубак. Это животное прям друг-друг. Для нашего дома он очень дорог. Надеюсь, что все-таки сможем его найти, иначе не знаю, как отреагирую.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться минипиг, свяжитесь с Татьяной по номеру телефона: 8-913-929-23-72

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