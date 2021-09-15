«Кросс наций» в Новосибирске 18 сентября 2021: программа соревнований, регистрация

«Кросс наций» в Новосибирске 18 сентября 2021 года станет масштабным мероприятием. Фото: Сергей КУРОЧКИН

«Кросс наций» в Новосибирске 18 сентября 2021 года станет масштабным мероприятием. Как сообщили в мэрии города, основной площадкой для бега станет Михайловская набережная.

— По количеству бегунов и географическому охвату на территории страны «Кросс нации» — одно из самых масштабных спортивных событий. Мероприятие проводится ежегодно с 2004 года. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физической культурой, — пояснили в мэрии.

Принять участие в забеге сможет бесплатно любой желающий. Для этого необходимо будет заранее зарегистрироваться. Это можно сделать онлайн: регистрация открыта с 30 августа до одиннадцати часов вечера 17 сентября.

Участникам будет выдан электронный чип с номером на комиссии по допуску в порядке очереди. Комиссия по допуску и выдаче номеров будет работать: 17 сентября с 14.00 до 19.00 на втором этаже стадиона «Спартак (правое крыло) и 18 сентября с 08.30 до 10.40 — на Михайловской набережной.

При получении электронного чипа и нагрудного номера обязательно иметь с собой паспорт и медсправку. Участники из других регионов будут допущены только при предъявлении справки об отсутствии ковида, выданной не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 — начало работы раздевалок и камер хранения;

8.30-10.40 — регистрация участников, получение номеров;

10.40-10.55 — официальная церемония открытия соревнования;

11.00 — старт 4000 метров — девушки и юноши 2002-2003 г.р., женщины и мужчины 2001 г.р. и старше;

11.40 — старт 8000 метров — женщины 2001 г.р. и старше, 12000 метров — мужчины 2001 г.р. и старше;

12.00 — награждение победителей и призеров на дистанциях 4000 метров — девушки и юноши 2002-2003 г.р., женщины и мужчины 2001 г.р. и старше;

13.10 — награждение победителей и призеров на дистанциях 8000 метров — женщины 2001 г.р. и старше, 12000 метров — мужчины 2001 г.р. и старше. Официальная церемония закрытия соревнований.

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