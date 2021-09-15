В Новосибирске отремонтировали часть Ипподромской магистрали

В Новосибирске часть Ипподромской магистрали уже отремонтировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске часть Ипподромской магистрали уже отремонтировали. Участок длиной 1,7 км сдадут в этом году — на два года раньше срока.

— Ремонт рассчитан на три года, но один из трех участков будет сдан уже в этом году. Работы идут опережающими темпами. Основным сдерживающим фактором является погода. Поэтому надо использовать каждый погожий день, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Напомним, на Ипподромской планируется сменить асфальтовое покрытие, отремонтировать тротуары, обновить разметку на дороге, установить дорожные ограждения и отремонтировать светофоры.

Общая протяженность дороги составляет 5,3 км, работы, которые на ней проводятся, обойдутся в 528 миллионов рублей.

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