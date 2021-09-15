«Повалил на пол и надавил на шею»: сибиряк пойдет под суд за убийство подруги

Сибиряк пойдет под суд за убийство своей знакомой. Фото: СУ СКР по НСО

Сибиряк пойдет под суд за убийство своей знакомой. Против 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В областном Следственном комитете рассказали подробности случившегося.

— Днем, 29 апреля, мужчина был вместе со своей 48-летней знакомой в квартире дома № 5/1 по улице Российская. Сибиряки вместе выпивали, а потом поссорились. В ходе ссоры мужчина повалил женщину на пол и придавил ее шею рукой. Сибирячка скончалась на месте происшествия, — сообщили СУ СКР по Новосибирской области.

Свою вину в преступлении мужчина признал, он находился под стражей. Сейчас его уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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