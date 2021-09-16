Погода в Новосибирске на 16 сентября 2021 года: будет солнечно и тепло

В Новосибирск придет тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 16 сентября 2021 года порадует горожан: вернулось бабье лето.

— Днем в Новосибирске потеплеет +19…+21 градус, ночью — +8...+10. Переменная облачность, ночью пройдет дождь, а днем будет без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. По области воздух прогреется до +23 градусов, ночью будет +10. В отдельных районах ночью и утром будут туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает пасмурный, но теплый день. Утром будет +9 градусов, а днем поднимется до +21.

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