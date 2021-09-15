В Новосибирской области начали массово погибать яблони

В Новосибирской области садоводы пожаловались на массовую гибель яблонь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области садоводы пожаловались на массовую гибель яблонь. Некоторые сибиряки предполагают, что причина произошедшего может заключаться в том, что в прошлом году деревья дали слишком хороший урожай. Мы спросили у ученого-агронома, действительно ли это может быть связано с таким явлением.

— Такое может быть в том случае, если деревья потратили все свои силы на обильный прошлогодний урожай, на питание этих плодов, и не успели подготовиться к зиме. Тогда ее деревья переживают плохо. Они потом могут даже зацвести весной, но после этого быстро увянуть, — пояснил КП-Новосибирск биолог, агроном Михаил Воробьев.

Специалист также отметил, что причиной недуга у деревьев могут являться также какие-либо заболевания.

— Сейчас свирепствует всевозможный рак плодовых растений, который приводит к их гибели. Он заносится к нам с посадочным материалом из Европы. Или, например, есть еще одно такое крайне неприятное заболевание, как цитоспороз. Оно поражает буквально всю крону дерева и может привести к тому, что дерево может засохнуть. Если инфекция попала только в ветки, то в целом, дерево еще можно спасти, удалив их. А если в сам ствол, то, конечно, придется от него избавляться, — пояснил агроном.

Михаил Воробьев также отметил, что оптимальные сроки для посадки новых саженцев — период осени, когда с деревьев уже опали листья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.