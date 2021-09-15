Транспортная прокуратура хочет купить в Новосибирске квартиру за 6,5 миллионов рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура объявила аукцион на покупку трехкомнатной квартиры в Новосибирске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Западно-Сибирская транспортная прокуратура объявила аукцион на покупку трехкомнатной квартиры в Новосибирске. Как сообщается на сайте госзакупок, за жилье, которое будет использоваться для нужд ведомства, готовы заплатить 6,5 миллионов рублей.

Квартира, которую ищет ведомство, должна находится не дальше двух километров от ближайшей школы, детсада и транспортной остановки. Дом, где она располагается, должен быть не старше 1956 года. Площадь самого жилья должна составлять не менее 95 квадратных метров, там должны быть балкон или лоджия. Этаж должен быть не первый и не последний. В квартире, кроме всего прочего, должен быть сделан ремонт.

Проходить электронный аукцион будет до 28 сентября. Передать квартиру в собственность должны будут в течение десяти дней после подписания договора.

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