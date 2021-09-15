В Новосибирске на один день потеплеет до +23 градусов

В Новосибирске на день потеплеет до +23 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске на день потеплеет до +23 градусов. Синоптики обещают после ощутимого потепления резкое похолодание к ночи.

— В пятницу, 17 сентября, в Новосибирске температура воздуха днем поднимется вплоть до +21…+23 градусов. Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. В целом днем будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Аналогичный прогноз дают и синоптики Яндекс.Погоды: 17 сентября обещают потепление вплоть до +23 градусов, облачность и дождь.

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