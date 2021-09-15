В Новосибирске директор заперла школьников в туалете за курение

В Новосибирске директор школы заперла в туалете 9-классников, заподозрив их в курении. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске директор школы заперла в туалете 9-классников, заподозрив их в курении. Родители школьников обратились с жалобой в аппарат Уполномоченного по правам ребенка по региону.

— Что за преступление такое совершили дети, что появилась необходимость вызывать полицию? ПДН? Почему не вызвать ОМОН с собаками? Или сразу дубинками на месте всех без разбора? Может, их, за то, что зашел в туалет, нужно было на 15 суток посадить, — цитирует пресс-служба Уполномоченного обращение матери одного из детей.

Женщина считает, что директриса превысила свои должностные полномочия. Детский омбудсмен Надежда Болтенко согласна с сибирячкой, что подобные методы борьбы с вредными привычками школьников недопустимы.

— Директор — лицо образовательной организации и такое поведение с его стороны неприемлемо. Я ни в коем случае не поощряю курение детьми в школьных туалетах, но профессионализм, проявление этических, нравственных норм педагогами в общении с детьми никто не отменял. Учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, — пояснила Надежда Болтенко.

Разбираться в произошедшем теперь будут правоохранительные органы. Обращения по данной ситуации были направлены в областное минобразования, Департамент образования города и областную прокуратуру.

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