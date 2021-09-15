Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Фото: предоставлено Екатериной
Новосибирец украл сотовый телефон у 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в Калининском районе на жилмассиве Родники.
— Мой сын был на детской площадке возле магазина. Мужчина подошел, познакомился с детьми и попросил у одного из мальчишек в компании телефон, чтобы позвонить. После чего вернул, под предлогом, что нужен другой оператор и взял телефон моего сына, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама школьника.
По словам сибирячки, мужчина дозвонился до знакомого. Начал говорить по телефону и ушел вместе с ним. Дети даже не успели оглянуться, как его и след простыл.
— Они сначала сами искали, но ничего не вышло. Дома сын мне рассказал о случившемся. Начали звонить, а телефон уже отключен, — говорит женщина.
Женщина написала заявление в полицию и продолжает искать неизвестного своими силами.
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