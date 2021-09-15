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Происшествия15 сентября 2021 13:03

Под Новосибирском фура протаранила две легковушки: есть пострадавшие

Одна из легковых машин перевернулась
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Новосибирском на Мочищенском шоссе фура протаранила два легковых автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском на Мочищенском шоссе фура протаранила два легковых автомобиля. Фото: "АСТ-54"

Под Новосибирском на Мочищенском шоссе фура протаранила два легковых автомобиля: одна из машин перевернулась. ДТП случилось днем, 15 сентября, его последствия засняли очевидцы, позже снимки и ролик появились в соцсетях.

Одна из машин перевернулась. Фото: "АСТ-54"

Одна из машин перевернулась. Фото: "АСТ-54"

— По словам очевидцев, тормозной путь грузового автомобиля был очень длинным. В группе пропаганды городской Госавтоинспекции сообщили, что заявка поступила как ДТП с пострадавшими, сейчас все обстоятельства случившегося уточняются, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Под Новосибирском фура протаранила две легковушки: есть пострадавшие

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