В Новосибирске суд оправдал топ-менеджера банка «Пушкино» по делу о присвоении 250 миллионов

Уголовное дело слушалось с 2018 года
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске суд оправдал бывшего топ-менеджера банка «Пушкино», которого обвиняли в присвоении 250 миллионов рублей. Напомним, он стал фигурантом уголовного дела в июле 2017 года. Его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, 35-летний сибиряк мог содействовать получению трех кредитов подконтрольной ему компании. Следователи подсчитали, что сумма ущерба могла составить более 250 млн рублей.
Адвокат мужчины подал более 10 жалоб в вышестоящие инстанции, точку в этой истории поставили в Железнодорожном районном суде:
— В отношении обвиняемого провозглашен оправдательный приговор. Оценка данному решению будет дана после поступления итогового решения суда в прокуратуру района и опубликована в установленные законом сроки, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.
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