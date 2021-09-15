В Новосибирске суд оправдал топ-менеджера банка «Пушкино» по делу о присвоении 250 миллионов

Уголовное дело слушалось с 2018 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске суд оправдал бывшего топ-менеджера банка «Пушкино», которого обвиняли в присвоении 250 миллионов рублей. Напомним, он стал фигурантом уголовного дела в июле 2017 года. Его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, 35-летний сибиряк мог содействовать получению трех кредитов подконтрольной ему компании. Следователи подсчитали, что сумма ущерба могла составить более 250 млн рублей.

Адвокат мужчины подал более 10 жалоб в вышестоящие инстанции, точку в этой истории поставили в Железнодорожном районном суде:

— В отношении обвиняемого провозглашен оправдательный приговор. Оценка данному решению будет дана после поступления итогового решения суда в прокуратуру района и опубликована в установленные законом сроки, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

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