В Новосибирске от коронавируса умер 49-летний мужчина

Коронавирус обнаружили еще у 172 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 15 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 пациентов. В основном это люди пенсионного возраста. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это двое мужчин в возрасте 49 и 73 лет и восемь женщин в возрасте 57, 57, 61, 62, 67, 79, 84, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 815 человек, — сообщили в областном оперштабе.
Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 172 человек, с выздоровлением выписали 118 пациентов.
Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 029 случаев коронавируса, в том числе у 4 830 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 101 пациент.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 730 пациентов, в том числе 34 ребенка. В отделениях реанимации находятся 135 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.
В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.
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