В тренинговой компании рассказали, как получить корпоративное обучение экспертного уровня

Фото: Тренинговая компания SOVA.

Более 70% компаний хотя бы раз обжигались при заказе тренинга. Вот чек-лист, чтобы в будущем сделать свой лучший выбор.

1. Начните с постановки цели на тренинг. Спросите себя, какой результат вы хотите получить, и только потом делайте запрос. Какой бы интересной ни была программа, важно одно: работает ли она на вашу цель?

2. Помните про важность диагностики группы. Бойтесь тренеров, готовых идти в бой без разведки. Если тренер заинтересован в результате, он обязательно предложит предтренинговую диагностику знаний и мотивации.

3. Интересуйтесь личностью тренера. И это не про пол, возраст и опыт тренингов в какой-то отрасли.

• Ценности. Если группа хочет ценностный подход в управлении, а тренер пропагандирует силовой, то взрыв случится прямо на тренинге.

• Стиль работы с группой. Экспертный, партнерский, менторский, коучинговый? Какое соотношение теории и практики? Что важно: легко и с юмором, глубоко и вдумчиво, динамично и ярко?

• Рекомендации. Лучше, когда привязка не к отрасли, а к масштабу компании и уровню аудитории. Просите не менее 4 - 5 контактов и не стесняйтесь звонить.

4. Узнайте, когда заканчивается ответственность тренера. В 18.00, по завершении тренинга, или будет что-то еще? Отчет, пост-тренинг, поддержка во внедрении? Почем?

5. Помните, сам тренинг - только первый шаг, за которым предстоит большая внутренняя работа. Хороший тренер покажет, как запустить эту работу.

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